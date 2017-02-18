Россияне завоевали две медали на Кубке мира по велоспорту на треке
На этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Кали
(Колумбия) российские спортсмены завоевали две медали – бронзу в командном
спринте у мужчин и серебро в той же дисциплине у женщин.
У мужчин третье место заняли Павел
Якушевский, Кирилл Самусенко и Алексей Ткачев. Первой стала сборная Германии,
второй – сборная Польши. У женщин вторыми стали россиянки Дарья Шмелева и
Анастасия Войнова, заявленные от команды «Газпром-Русвело».
Выиграла сборная Германии, третьей стала сборная Испании.
Велотрек
Кубок мира
Кали (Колумбия)
Командный спринт
Мужчины
1.
Германия 43,598
2. Польша 45,058
3. Россия (Павел Якушевский, Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев) 44,495
Женщины
1.
Германия 32,441
2. «Газпром-Русвело», Россия (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова) 32,521
3. Испания 33,325