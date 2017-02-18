Юрий Калитвинцев: Будем продолжать работать над реализацией моментов
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог контрольного матча с «Кайратом» (0:1), который прошел в пятницу в Турции.
«В первую очередь хотел бы выразить признательность динамовским болельщикам за поддержку. Приехать в Турцию - это не улицу перейти, однако поклонники клуба здесь, за что мы им очень благодарны. Что касается матча, то по движению, по самоотдаче вопросов нет, не хватало только концовки. До перерыва больше внимания уделили контролю мяча, во втором тайме, когда включили скорости, сопернику сразу стало сложно справляться. Это говорит о хорошем функциональном состоянии наших футболистов. И точность передач, кстати, возросла, когда стали действовать быстрее. Над реализацией же будем продолжать работать», - цитирует специалиста официальный сайт бело-голубых.