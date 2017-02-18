Нобель Арустамян: Бассогог, похоже, не перейдет в «Локомотив». Китайцы перебьют их предложение

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией об интересе «Локомотива» к нападающему датского «Ольборга» Кристиану Бассогогу. Он отметил, что у форварда есть предложение из Китая.

«Писали, что «Локомотив» может заплатить пять миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но, похоже, этого не произойдет. У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Кристиан Бассогог провел 21 матч за «Ольборг» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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