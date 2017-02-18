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Лямин и Красильников вышли в финал этапа Мирового тура в Иране

Источник:  Р-СпортКомментарии

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на иранском острове Киш.

В полуфинале российский дуэт сегодня победил немцев Лоренца Шумана и Юлиуса Толе со счетом 2:0 (21:19, 21:15).

В другом полуфинальном матче еще одна российская пара Олег Стояновский/Артем Ярзуткин проиграла полякам Петру Кантору/Бартошу Лосяку - 0:2 (13:21, 17:21).

В финале Лямин/Красильников сыграют с Кантором/Лосяком, а Стояновский/Ярзуткин сразятся с Шуманом/Толе в матче за третье место.

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