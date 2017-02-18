Отаменди может заменить Пепе в «Реале»

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Николасом Отаменди. В нем они видят замену для португальца Пепе, который может покинуть клуб.

Как сообщает tYCsports, переход может состояться в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что у Пепе есть предложение продолжить карьеру в Китае.

В текущем сезоне 29-летний Николас Отаменди провел 28 матчей за «Манчестер Сити», в его активе две результативные передачи.

Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ



