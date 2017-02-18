Российские болельщики спели песню с призывом к британцам не бояться приезжать на ЧМ-2018 (видео)
Российские болельщики в ответ
на фильм ВВС о возможных беспорядках на чемпионате мира 2018 года спели песню,
обращенную к британским любителям футбола. Они приглашают британцев посетить Россию и не бояться того, о чем
сказано в фильме.
Видео опубликовано на сайте RT.
Ранее The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году, по данным авторов фильма, собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.
BBC сняла фильм о том, как российские футбольные фанаты угрожают англичанам
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