Российские болельщики спели песню с призывом к британцам не бояться приезжать на ЧМ-2018 (видео)

Российские болельщики в ответ на фильм ВВС о возможных беспорядках на чемпионате мира 2018 года спели песню, обращенную к британским любителям футбола. Они приглашают британцев посетить Россию и не бояться того, о чем сказано в фильме.

Видео опубликовано на сайте RT.

Ранее The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году, по данным авторов фильма, собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

BBC сняла фильм о том, как российские футбольные фанаты угрожают англичанам