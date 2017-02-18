Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Лада
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного нападающего

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб планирует приобрести еще одного форварда.

«Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем, - цитирует Шляхтина ТАСС. - Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка - на позицию нападающего».

Напомним, в зимнее трансферное окно самарцы арендовали полузащитника «Спартака» Александра Зуева и подписали контракт с бывшим хавбеком «Актобе» Сандро Цвейбой.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Отаменди может заменить Пепе в «Реале»Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Николасом Отаменди. В нем они видят замену для португальца Пепе, который может покинуть клуб.Нобель Арустамян: Бассогог, похоже, не перейдет в «Локомотив». Китайцы перебьют их предложениеКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией об интересе «Локомотива» к нападающему датского «Ольборга» Кристиану Бассогогу. Он отметил, что у форварда есть предложение из Китая.«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.«ПСЖ» готов продать Верратти за 80 миллионов евро«ПСЖ» отпустит своего полузащитника Марко Верратти в другой клуб только за солидную финансовую компенсацию. Об этом сообщают французские СМИ.Гендиректор «Днепра»: Вариант с возвращением Зозули в наш клуб не исключенГендиректор «Днепра» Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули.«Спартак» интересуется нападающим белградского «Партизана»Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спортски Журнал».«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной ЧилиМосковский «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика» по покупке защитника Гильерме Марипана, об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»Полузащитник иранского клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком «Ростова». Об этом сообщает агентство Tasnim News.Сандро Цвейба: «Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьереНовичок «Крыльев Советов» Сандро Цвейба рассказал о своем переходе в самарскую команду.«Рубин» не взял Билялетдинова на третий сбор и готов расстаться с игрокомПолузащитник Динияр Билялетдинов, вероятнее всего, не будет выступать за «Рубин». Он не входит в планы главного тренера Хавьера Грасии.Александр Зуев: Хочу принести «Крыльям» максимум пользыПолузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев, перешедший на правах аренды из «Спартака», прокомментировал свой переход в самарскую команду.Сандро Цвейба стал игроком «Крыльев Советов»«Крылья Советов» заключили контракт с молодым российским игроком Сандро Цвейбой, сообщает официальный сайт самарского клуба.«Крылья Советов» арендовали Зуева у «Спартака»«Спартак» и «Крылья Советов» договорились о полугодичной аренде 20-летнего российского футболиста Александра Зуева. Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».Скрипченко полностью рассчитался с «Уралом»Бывший тренер «Урала», а ныне наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко полностью расплатился с клубом из Екатеринбурга, сообщает Znak.com.«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга»«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего датского «Ольборга» Кристиана Бассогога. Об этом сообщил агент 21-летнего камерунца Дмитрий Селюк.Тренер «Днепра»: Были бы рады видеть Зозулю в командеГлавный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Романа Зозули.Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов»Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитникБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает усиление атакующий линии «красных дьяволов» приоритетной задачей для руководства.
Главные новости
Футбол
Алханов покинул должность вице-президента «Терека»
Хоккей
ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске
Хоккей
Александр Медведев: Если президент Экстралиги хочет уничтожить словацкий хоккей, выход из КХЛ – прямая дорога
Биатлон
СБР требует от IBU наказать Фуркада за его слова в адрес Логинова
Футбол
«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного нападающего
Футбол
Российские болельщики спели песню с призывом к британцам не бояться приезжать на ЧМ-2018 (видео)
Футбол
Отаменди может заменить Пепе в «Реале»
Футбол
Нобель Арустамян: Бассогог, похоже, не перейдет в «Локомотив». Китайцы перебьют их предложение
Бокс
Рой Джонс победил Ганна и завоевал титул чемпиона мира по версии WBF
Хоккей
Борис Михайлов: «Медвешчак» подрывает авторитет КХЛ
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы