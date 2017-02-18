«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного нападающего

Вице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб планирует приобрести еще одного форварда.

«Сейчас есть один футболист, по которому мы работаем, - цитирует Шляхтина ТАСС. - Но пока все сыро с этим. Так что максимум можно ждать еще одного новичка - на позицию нападающего».

Напомним, в зимнее трансферное окно самарцы арендовали полузащитника «Спартака» Александра Зуева и подписали контракт с бывшим хавбеком «Актобе» Сандро Цвейбой.

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