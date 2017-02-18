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СБР требует от IBU наказать Фуркада за его слова в адрес Логинова

Источник:  TV2Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) требует от Межуднародного союза биатлонистов санкций в отношении французского биатлониста Мартена Фуркада за его слова в адрес россиянина Александра Логинова. Об этом говорится в письме президента СБР Александра Кравцова к главе IBU Андерсу Бессебергу.

В письме приводится скриншот записи в твиттере французского биатлониста Аристида Бегю. «Проиграть сильнейшему – да. Проиграть мошеннику – нет. ЭПО – стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», - написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада. Тогда Бегю стал седьмым шестым в спринте на Кубке IBU, а вернувшийся после дисквалификации за допинг Логинов – первым.

Также в нем содержится комментарий Фуркада к сообщению в Instagram СБР, где он прокомментировал поздравления Логинова с днем рождения. Фуркад призвал не забыть о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО.

«Так как Бегю и Фуркад являются членами сборной Франции, мы призываем вас принять самые суровые дисциплинарные меры, так как они публично оскорбили честь и достоинство спортсмена, который согласно правилам вернулся после дисквалификации и по всем имеющимся правилам является чистым спортсменом. Мы уверены, что такое публичное проявление неуважения недопустимо», - говорится в письме, которое опубликовано на сайте tv2.no.

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