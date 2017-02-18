СБР требует от IBU наказать Фуркада за его слова в адрес Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) требует от Межуднародного союза биатлонистов
санкций в отношении французского биатлониста Мартена Фуркада за его слова в
адрес россиянина Александра Логинова. Об этом
говорится в письме президента СБР Александра Кравцова к главе IBU Андерсу Бессебергу.
В письме приводится
скриншот записи в твиттере французского биатлониста Аристида Бегю. «Проиграть сильнейшему –
да. Проиграть мошеннику – нет. ЭПО – стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», -
написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена
Фуркада.
Также в нем содержится комментарий Фуркада
к сообщению в Instagram СБР, где он
прокомментировал поздравления Логинова с днем рождения. Фуркад призвал не
забыть о том, что Логинов был дисквалифицирован на два года за ЭПО.
«Так
как Бегю и Фуркад являются членами сборной Франции, мы призываем вас принять самые
суровые дисциплинарные меры, так как они публично оскорбили честь и достоинство
спортсмена, который согласно правилам вернулся после дисквалификации и по всем
имеющимся правилам является чистым спортсменом. Мы уверены, что такое публичное
проявление неуважения недопустимо», - говорится в письме, которое опубликовано
на сайте tv2.no.