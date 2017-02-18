Черевченко определился со своими помощниками в «Балтике»

Новый главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко утвердил список своих помощников.

Старшим тренером команды назначен 43-летний Валерий Климов. В прошлом он входил в число лучших полузащитников России, выступал в высшей лиге за московское «Торпедо», «Аланию», «Рубин» и «Томь». С 2011 года Климов перешел на тренерскую работу - работал в «Томи».

Тренером по работе с вратарями стал 45-летний Владислав Тихонов. На протяжении двадцати сезонов он выступал в первенствах страны за различные клубы. После окончания вратарской карьеры вошел в тренерский штаб столичного «Локомотива».

Кроме того, продолжит работать тренером «Балтики» Эдуард Штейнбрехер.