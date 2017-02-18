Александр Медведев: Если президент Экстралиги хочет уничтожить словацкий хоккей, выход из КХЛ – прямая дорога

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о выступлении «Слована» в лиге.

– Иногда делают такие необдуманные заявления. Пускай этот коллега проанализирует результаты игры сборной, когда «Слован» играл в КХЛ, сравнит посещаемость, сколько игроков прошло через «Слован», как болельщики реагируют. Если у него есть желание уничтожить словацкий хоккей или привести его на более низкий уровень, это прямая дорога.

– Есть риск, что «Слован» выйдет из КХЛ?

– Насколько я помню, разрешение играть в КХЛ, которое федерация дала, носит необратимый характер и необратима по времени, – приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее глава словацкой Экстралиги Рихард Линтнер заявил, что «Слован» должен «перестать играть бессмысленные матчи в КХЛ».

«Слован» не смог пробиться в плей-офф КХЛ, заняв десятое место в Западной конференции.