ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске

В офисе Федерации хоккея России состоялось внеочередное расширенное заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по дальнейшему расследованию обстоятельств смерти 14-летнего хоккеиста в ледовом дворце «Витязь» (Подольск). Об этом сообщает официальный сайт ФХР.



В заседании принимали участие представители ФХР и Следственного комитета РФ. Также на нем присутствовали представители школы «Витязь»: директор Сергей Левашев, медсестра Любовь Должанкова, инструктор-методист Наталья Борисова, а также представитель клуба КХЛ «Витязь» спортивный директор Вадим Брезгунов.

Как сообщает сайт ФХР, на заседании были рассмотрены обстоятельства оказания своевременной медицинской помощи ребенку после тренировки, последующие действия официальных лиц школы «Витязь», оглашена информация от службы безопасности ФХР, а также получены дополнительные материалы и устные показания официальных лиц по обстоятельствам дела.

Кроме того, на внеочередном расширенном заседании были намечены дальнейшие действия подразделений ФХР в расследовании смерти ребенка, порядок их взаимодействия со Следственным комитетом и школой «Витязь».

По результатам заседания в адрес школы «Витязь» было вынесено определение Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ о взаимодействии школы «Витязь» с СК РФ.

Напомним, что мать погибшего хоккеиста Ильи Солнышкина дала интервью «Советскому спорту». С ним вы можете ознакомиться здесь.



