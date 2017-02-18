Александр Медведев: Нужно, чтобы 80% финансирования «Медвешчака» осуществлялось хорватской стороной

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о будущем «Медвешчака» в лиге.

- В непонятной ситуации сейчас «Медвешчак»: команда распродает игроков.

- Они это делают не просто так, а чтобы закрыть все долги. По завершении сезона у команды не будет долгов. А будет ли команда играть, зависит от того, сколько хорватские спонсоры смогут дать. Потому что участие российского капитала было минимальным, тут нечего скрывать: два миллиона евро было выделено в рамках совместного проекта. Это не пожертвования, а совместный бизнес в Хорватии - никакой утечки капитала не было.

- Будут ли российские инвесторы продолжать поддерживать «Медвешчак»?

- Для этого должно быть основное финансирование с хорватской стороны. Если это будет, об этом можно будет говорить. Обсуждать дефицит, если он будет. Главное, чтобы 80% было закрыто хорватской стороной, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, на матч со «Слованом» «Медвешчак» смог набрать только 13 игроков.

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