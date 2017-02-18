Алханов покинул должность вице-президента «Терека»
В руководстве «Терека» произошли изменения.
На должности вице-президентов клуба назначены первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ибрагим Закриев и республиканский министр по делам молодежи Иса Ибрагимов.
Алогичные должности в клубе оставили Апты Алаудинов и Хайдар Алханов, ставший генеральным директором академии футбола «Рамзан». Он сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола в регионе.
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