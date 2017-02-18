Александр Медведев: Главный приз для СКА известен - это Кубок Гагарина

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением выступлении команды в КХЛ.

- Для СКА еще ничего решено. Команды до сих пор важно выиграть регулярный чемпионат или нет?

- Главный приз известен, это Кубок Гагарина. Если СКА не сможет выиграть регулярный чемпионат, то не сможет опровергнуть мнение, что чемпион регулярки не побеждает в Кубке Гагарина. Сегодня решающий тур, и думаю, все матчи будут от ножа.

- Что бы могли пожелать СКА перед началом плей-офф?

- Чтобы была команда, один за всех и все - за одного. Чтобы был армейский дух, потому что наше военное прошлое позволяет гордиться им. Мы должны соответствовать названию СКА.

- Насколько неожиданным получилось поражение от «Спартака»? Кто-то хотел упростить себе жизнь?

- Такого не было. Команду готовили в Новогорске, она была под нагрузками, а выходить из-под них довольно сложно: теряется скорость, бодрость. Уже в следующей игре СКА показал, что находится на правильном пути.

- Если цена этого - еще один трофей, оно будет стоить того?

- Все-таки основной трофей - Кубок Гагарина. За него команда будет биться.

- С каким соперником более неприятно будет встретиться в первом раунде?

- В плей-офф все соперники неприятные, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, после 59 матчей СКА расположились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Следующий матч армейцы проведут 18 февраля дома против «Торпедо». Матч начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.