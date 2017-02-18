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Скрипник отказался возглавить сборную Белоруссии

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

«Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», - цитирует специалиста «Прессбол».

Напомним, в сентябе прошлого года 47-летний Скрипник был уволен с поста главного тренера «Вердера» из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне бундеслиги.



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