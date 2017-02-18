Василий Ломаченко: Мне интересен бой с Гарсией или Пакьяо. Первый более реален

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что он готов встретиться с Майки Гарсией и Мэнни Пакьяо.

«Бой с Пакьяо мне интересен. Я хотел бы, чтобы он состоялся. Насколько это реально, я не знаю. Я уже говорил о том, что для этого боя мне нужен год. Но я говорил об этом 2-3 месяца назад. Если через 8 месяцев или год организуют этот бой, то мне бы было интересно попробовать свои силы.

Бой с Гарсией также интересен мне, и это более реальный бой, чем с Пакьяо. Посмотрим, я не люблю загадывать, но те дела, которые сейчас происходят во втором полулегком весе – никто не хочет боксировать, никто не хочет объединять пояса. Сидят себе со своими поясами, защищают их непонятно с кем. Думаю, мне придется подняться в легкий вес – там ребята не такие робкие», – цитиурет Ломаченко Tribuna.com

8 апреля в США состоится поединок ВасилияЛомаченко против американца Джейсона Сосы.