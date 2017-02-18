Василий Ломаченко: Мне интересен бой с Гарсией или Пакьяо. Первый более реален
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во
втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что он готов встретиться с
Майки Гарсией и Мэнни Пакьяо.
«Бой с Пакьяо мне интересен. Я хотел бы, чтобы он состоялся.
Насколько это реально, я не знаю. Я уже говорил о том, что для этого боя мне
нужен год. Но я говорил об этом 2-3 месяца назад. Если через 8 месяцев или год
организуют этот бой, то мне бы было интересно попробовать свои силы.
Бой с Гарсией также интересен мне, и это более реальный бой, чем
с Пакьяо. Посмотрим, я не люблю загадывать, но те дела, которые сейчас
происходят во втором полулегком весе – никто не хочет боксировать, никто не
хочет объединять пояса. Сидят себе со своими поясами, защищают их непонятно с
кем. Думаю, мне придется подняться в легкий вес – там ребята не такие робкие», –
цитиурет Ломаченко Tribuna.com
8 апреля в США состоится поединок ВасилияЛомаченко против
американца Джейсона Сосы.