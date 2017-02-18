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Джо Уотсон: «Вашингтон» – главный фаворит Кубка Стэнли. У Овечкина будет напряженное время

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший защитник «Филадельфии» Джо Уотсон поделился мнением о выступлении «Вашингтона» в НХЛ.

- У «Вашингтона» сейчас команда, которая должна выиграть плей-офф в этом году. Это должен быть их год. В прошлом сезоне они неудачно выступили. Сейчас «Кэпиталз» способны взять все награды. У команды отличная вратарская и защитная линия, еще они много забивают. «Вашингтон» - главный фаворит на Кубок Стэнли. У Овечкина будет напряженное время, - приводит слова Уотсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Вашингтон» после 56 игр в регулярном чемпионате НХЛ набрал 84 очка и занимает первое место Восточной конференции. Овечкин заработал 51 (25+26) очко.

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