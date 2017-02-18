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Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков считает, что не получит достойного предложения о возобновлении игровой карьеры.

Напомним, Широков объявил о завершении карьеры в июле 2016 года, когда закончился его контракт с ЦСКА, а другого устраивающего его предложения он не получил. Позже футболист заявлял о возможном возобновлении карьеры.

«Пока никто не приглашал вроде. Посмотрим, если что-то появится, но не думаю, что будет какое-то достойное предложение», - цитирует Широкова «Р-Спорт».

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