Джо Уотсон: Не уверен, что Овечкину разрешат уехать на Олимпийские игры

Бывший защитник «Филадельфии» Джо Уотсон поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018.

- «Вашингтон» готов отпустить Овечкина на Олимпиаду в Корею.

- Я не знаю, что там произойдет. Это будет война. Не думаю, что его отпустят. Тем более на три-четыре недели во время регулярного чемпионата. Вопрос в том, кто будет платить: НХЛ или МОК. Не уверен, что Овечкину разрешат уехать. То же самое могу сказать и об остальной части игроков НХЛ. Я думаю, лига все-таки отпустит игроков, но если не разрешит – хоккеистам будет очень трудно уехать из команд на Олимпиаду. Это будет большая проблема, - приводит слова Уотсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что решение об участии игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта.

Руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов намерены добиться страховки от МОК за игроков, которые поедут на Игры.