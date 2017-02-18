Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 0Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Элина Свитолина: Москву в черный список не заносила. Будем думать, ехать ли туда

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Украинская теннисистка Элина Свитолина сказала, что она пока не отказывается от возможности выступления в Москве на Кубке Кремля из-за прошлогоднего инцидента с угрозами в ее адрес. Она сообщила, что в следующий раз будет принимать решение об участии в турнире в зависимости от обстоятельств.

— Когда вы еще были юниоркой, то говорили, что никогда больше не поедете в Нигерию из-за большой опасности для жизни. В конце прошлого сезона вы съездили в Москву, из-за чего даже получали угрозы. Теперь Москва тоже в черном списке?

— В Нигерии все было гораздо страшней – стрельба, опасный контингент. Москву я не заносила в черный список, а тот инцидент просто забыла. Если этот вопрос всплывет снова – будем думать, ехать ли туда, - цитирует Свитолину Sport Arena.

В 2016 году Свитолина заявила, что ей угрожали перед матчем со Светланой Кузнецовой в Москве.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в ДубаеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась второй раунд квалификации турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде она победила Дарию Юрак из Хорватии.Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.Супербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойСупербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткойПарень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в ДохеРоссийская теннисистка Елена Веснина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе.WTA: Кузнецова пропустит турнир в ДубаеКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в турнире в Дубае.Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в КатареРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира в Дохе уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой.Касаткина победила Бегу и вышла на Кербер в Дохе32-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.Веснина вышла в 1/8 финала турнира в ДохеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе.Комментатор, уволенный за высказывание об Уильямс, подал в суд на ESPNТеннисный комментатор Дуг Адлер, уволенный за высказывание об американке Винус Уильямс, подал в суд на ESPN, утверждая, что его неправильно поняли.Александрова не смогла пробиться в основную сетку турнира в ДохеРоссиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финальный раунд квалификации на турнире в Дохе.Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в РоссииРоссийская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала часть выручки от продаж конфет Sugarpova в пользу детских домов в России.Владимир Камельзон: Задача Шараповой – вернуться в игру, пока рано думать о сборнойЗаслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что теннисистке Марии Шараповой пока не стоит задумываться о выступлении за сборную России, ее главная задача – вернуться в игру после длительной дисквалификации.Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Екатерина Макарова: Я рада за Машу Шарапову39-я ракетка мира Екатерина Макарова перед матчем Кубка Федерации с Тайванем оценила свои результаты в начале сезона и прокомментировала скорое возвращение на корт Марии Шараповой, у которой в апреле завершается срок дисквалификации.Шарапова получила wild card для участия в турнире в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная за употребление запрещенного вещества мельдония, получила wild card (специальное приглашение) на участие в турнире в Мадриде.Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойнаСербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой на корт.Шикарное шоу, которое убедит: в России тоже умеют круто оформлять спорт (видео)Шикарное шоу, которое убедит: в России тоже умеют круто оформлять спорт (видео)Непросто поверить, что это происходит в России. А тем более – на теннисном турнире.Агент Шараповой: Чтобы Мария сыграла в Петербурге, должны уйти персонажи с большими ртамиАгент Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал, при каких условиях российская теннисистка примет участие в Spb Ladies Trophy-2018.Организатор Spb Ladies Trophy: Сделаем все возможное, чтобы Шарапова сыграла на турнире в следующем годуГенеральный директор WTA St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что организаторы турнира сделают все возможное, чтобы в 2018 году участие в первенстве приняла россиянка Мария Шарапова.
Главные новости
Санный спорт
Иванова одеражала победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане
Футбол
Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнир
Футбол
Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемы
Лыжный спорт
Устюгов занял третье место в спринте на Кубке мира
Футбол
«Фиорентина» отпустит Бернардески за 70 миллионов евро
Хоккей
Джо Уотсон: Не уверен, что Овечкину разрешат уехать на Олимпийские игры
Футбол
Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеру
Футбол
Скрипник отказался возглавить сборную Белоруссии
Футбол
Алханов покинул должность вице-президента «Терека»
Хоккей
ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске
все новости
Элина Свитолина
Элина Свитолинавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости