Элина Свитолина: Москву в черный список не заносила. Будем думать, ехать ли туда

Украинская теннисистка Элина Свитолина сказала, что она пока не отказывается от возможности выступления в Москве на Кубке Кремля из-за прошлогоднего инцидента с угрозами в ее адрес. Она сообщила, что в следующий раз будет принимать решение об участии в турнире в зависимости от обстоятельств.

— Когда вы еще были юниоркой, то говорили, что никогда больше не поедете в Нигерию из-за большой опасности для жизни. В конце прошлого сезона вы съездили в Москву, из-за чего даже получали угрозы. Теперь Москва тоже в черном списке?

— В Нигерии все было гораздо страшней – стрельба, опасный контингент. Москву я не заносила в черный список, а тот инцидент просто забыла. Если этот вопрос всплывет снова – будем думать, ехать ли туда, - цитирует Свитолину Sport Arena.

В 2016 году Свитолина заявила, что ей угрожали перед матчем со Светланой Кузнецовой в Москве.



