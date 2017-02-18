Алексей Яшин: В плей-офф все зависит от того, как СКА подготовится. С мотивацией и мастерством все хорошо

Бывший нападающий СКА Алексей Яшин поделился мнением о выступлении армейцев в КХЛ.

- В начале регулярки казалось, что СКА сложно победить. Сейчас команда уже не так сильна?

- Для меня неважно - победимый, непобедимый. Мне нравится хоккей. Я прихожу смотреть на СКА, ЦСКА, «Магнитку», на наших мастеров - Ковальчука, Дацюка, Мозякина, Коваржа. Можно приклеить ярлык «непобедимые», вдруг команда два матча проиграла и уже звучит: «Ой, вы знаете, это не так». СКА - очень сильная команда. Наверное, сильнейшая по составу в нашем чемпионате. В плей-офф все зависит от них - как подготовятся, как сыграют. В плане мастерства и мотивации все хорошо, - приводит слова Яшина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, после 59 матчей СКА расположились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Следующий матч армейцы проведут 18 февраля дома против «Торпедо». Матч начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.