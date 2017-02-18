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«Фиорентина» отпустит Бернардески за 70 миллионов евро

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

«Фиорентина» рассчитывает как можно скорее продлить контракт с нападающим Федерико Бернардески, прописав в новом соглашении сумму отступных в размере 70 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, интерес к 23-летнему форварду проявляют такие гранды европейского футбола, как «Барселона», «Бавария», «Челси» и «Ювентус».

Нынешний контракт Бернардески с «фиалками» истекает в июне 2019 года.

В этом сезоне в 23 матчах серии А нападающий забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

В четверг его точный удар принес «Фиорентине» гостевую победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против гладбахской «Боруссии» (1:0).

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