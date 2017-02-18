Александр Харитонов: Важно добиться участия игроков НХЛ в Олимпиаде

Бывший нападающий «Динамо» Александр Харитонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном отсутствии игроков НХЛ на Олимпийских играх-2018.

– На Олимпиаду должны поехать 20 сильнейших, важно добиться именно этого: то есть участия хоккеистов из НХЛ тоже. Может быть, у тренерского штаба другое мнение, но мое – в том, что участие игроков из Северной Америки в Олимпиаде нужно, - сказал Харитнонов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что решение об участии игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта.

Руководство Национальной хоккейной лиги и владельцы клубов намерены добиться страховки от МОК за игроков, которые поедут на Игры.