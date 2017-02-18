Устюгов занял третье место в спринте на Кубке мира

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) состоялись соревнования по спринту свободным стилем. У мужчин третье место занял российский спортсмен Сергей Устюгов.

Первые два места заняли норвежцы Йоханнес Клаэбо и Финн Хаген Крог. У женщин победила шведка Стина Нильссон. Дополнили тройку лучших норвежки Майкен Касперсен Фалла и Хайди Венг. Россиянка Наталья Матвеева стала 30-й. Она была дисквалифицирована в четвертьфинале из-за того, что помешала американке Киккан Рэндалл, и победа Натальи в четвертьфинальном забеге была аннулирована.

Лыжные гонки

Кубок мира

Отепя (Эстония)

Спринт

Свободный стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клаэбо (Норвегия)

2. Финн Хаген Крог (Норвегия)

3. Сергей Устюгов (Россия)

Женщины

1. Стина Нильссон (Швеция)

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

3. Хайди Венг (Норвегия)

...30. Наталья Матвеева (Россия)