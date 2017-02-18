Анонсирован формат мейн-ивента The Kiev Major
Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере опубликовал формат мейн-ивента The Kiev Major.
The Kiev Major Main Event Format. #KievMajor #Dota2 pic.twitter.com/hU72QQlEMU— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 18 февраля 2017 г.
Формат групповой стадии пока неизвестен. 16 команд выйдут в плей-офф с форматом single-elimination и матчами bo3, а гранд-финал - bo5.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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