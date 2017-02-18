Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемы

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал выход резонансного документального фильма британской корпорации Би-би-си о российских футбольных болельщиках.

Основой для фильма, получившего название «Армия хулиганов России» и показанного в четверг, послужили события, произошедшие на чемпионате Европы по футболу прошлым летом. Тогда во Франции произошли беспорядки с участием российских болельщиков.

«Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей, было понятно, что они это готовят. Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру. С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований», - цитирует Дворковича «Р-Спорт».