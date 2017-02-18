Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 0Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал выход резонансного документального фильма британской корпорации Би-би-си о российских футбольных болельщиках.

Основой для фильма, получившего название «Армия хулиганов России» и показанного в четверг, послужили события, произошедшие на чемпионате Европы по футболу прошлым летом. Тогда во Франции произошли беспорядки с участием российских болельщиков.

«Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей, было понятно, что они это готовят. Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру. С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований», - цитирует Дворковича «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские болельщики спели песню с призывом к британцам не бояться приезжать на ЧМ-2018 (видео)Российские болельщики в ответ на фильм ВВС о возможных беспорядках на чемпионате мира 2018 года спели песню, обращенную к британским любителям футбола. Они приглашают британцев посетить Россию и не бояться того, о чем сказано в фильме.Екатерина Костюнина: В футболе нет места агрессииЕкатерина Костюнина: В футболе нет места агрессииФутбольный арбитр Екатерина Костюнина прокомментировала фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Болельщик «Орла»: Журналисты ВВС сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественниковБолельщик ФК «Орел» Дмитрий, который принял участие в фильме BBC о российских фанатах, рассказал подробности со съемок картины.Михаил Дегтярев: Фильм BBC – это пропагандистский инструмент подавления нашей страныГлава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Алексей Сорокин: Ясно, что проблема с болельщиками, показанная в фильме BBC, абсолютно надуманнаяГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»«Фильм о фанатах? Кто-то не хочет, чтобы иностранцы приезжали на ЧМ в Россию»Начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС поделился мнением о документальном фильме BBC «Армия российских хулиганов».Виктор Леоненко: Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитомБывший советский футболист Виктор Леоненко против увеличения чемпионата мира до 48 команд.Павел Колобков: Фильм BBC – очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018Министр спорта Павел Колобков попросил спокойно отнестись к фильму британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполненыВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC.Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичанПрезидент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.Татьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираТатьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираИзвестная певица и посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Татьяна Буланова прокомментировала публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Заместитель генерального директора правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедерацийМутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.Герой фильма о российских фанатах: Во время беспорядков в Марселе я был на даче в ПодмосковьеБолельщик «Спартака» Василий Степанов, известный как Вася Киллер, прокомментировал информацию британской газеты The Guardian, которая в анонсе фильма компании BBC о российских футбольных фанатах назвала его одним из организаторов марсельских беспорядков на Евро-2016. .Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасностиИзвестный российский диджей, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» уже сообщал, что сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольным хулиганам.
Главные новости
Санный спорт
Иванова одеражала победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане
Футбол
Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнир
Футбол
Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемы
Лыжный спорт
Устюгов занял третье место в спринте на Кубке мира
Футбол
«Фиорентина» отпустит Бернардески за 70 миллионов евро
Хоккей
Джо Уотсон: Не уверен, что Овечкину разрешат уехать на Олимпийские игры
Футбол
Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеру
Футбол
Скрипник отказался возглавить сборную Белоруссии
Футбол
Алханов покинул должность вице-президента «Терека»
Хоккей
ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске
все новости
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворковичвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости