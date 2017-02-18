Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнир
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заверил, что его команда
серьезно отнесется к матчу 1/8 финала Кубка Англии против «Блэкберна».
Моуринью напомнили о матче Кубка Англии против «Ньюкасла» в период его
работы с «Челси». В 2005 году
его команда уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:1 бкз нескольких основных игроков.
«Да, тогда я «слил» матч.
На той же неделе нас ждала игра Лиги чемпионов с «Барселоной» и финал Кубка
лиги с «Ливерпулем». А посреди них был матч с «Ньюкаслом», и им пожертвовал. Я сильно
рисковал.
Я слишком сильно
концентрировался на матчах с «Барсой» и «Ливерпулем». Да, мы обыграли их обоих,
и это было хорошо. Но было неприятное ощущение от того, что я откровенно
пожертвовал матчем с «Ньюкаслом».
Мы отправляемся в Блэкберн
с уважением к сопернику. Мы уже играли в Кубке с «Рэдингом» и «Уиганом»,
поэтому уровень команд Чемпионшипа для нас не в новинку. К тому же, одно дело
играть на «Олд Траффорде» и совсем другое – в гостях», - цитирует Моуринью ESPN.
Матч «Блэкберн» - «Манчестер
Юнайтед» состоится 19 февраля. Начало в 19:15 по Москве.