Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнир

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заверил, что его команда серьезно отнесется к матчу 1/8 финала Кубка Англии против «Блэкберна».

Моуринью напомнили о матче Кубка Англии против «Ньюкасла» в период его работы с «Челси». В 2005 году его команда уступила «Ньюкаслу» со счетом 0:1 бкз нескольких основных игроков.

«Да, тогда я «слил» матч. На той же неделе нас ждала игра Лиги чемпионов с «Барселоной» и финал Кубка лиги с «Ливерпулем». А посреди них был матч с «Ньюкаслом», и им пожертвовал. Я сильно рисковал.

Я слишком сильно концентрировался на матчах с «Барсой» и «Ливерпулем». Да, мы обыграли их обоих, и это было хорошо. Но было неприятное ощущение от того, что я откровенно пожертвовал матчем с «Ньюкаслом».

Мы отправляемся в Блэкберн с уважением к сопернику. Мы уже играли в Кубке с «Рэдингом» и «Уиганом», поэтому уровень команд Чемпионшипа для нас не в новинку. К тому же, одно дело играть на «Олд Траффорде» и совсем другое – в гостях», - цитирует Моуринью ESPN.

Матч «Блэкберн» - «Манчестер Юнайтед» состоится 19 февраля. Начало в 19:15 по Москве.