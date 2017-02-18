Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 0Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Радмир Габдуллин: Федор – само воплощение русского «пахаря»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин - о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.

«Об уникальности Федора сейчас, накануне его боя, можно говорить очень много. Его уникальность - в его внутреннем стержне, помимо того, что он он очень выносливый физически, его внутренний дух позволяет ему найти в себе силы, встать и переломить ход боя в свою пользу. При этом он живой, обычный человек, который показывает необычные результаты, которых добивается благодаря своему духу. 

Я не хочу делать прогнозы на бой. В спорте всегда есть место случаю и фарту. Сейчас у меня есть волнение за своего друга и человека, который олицетворяет наш вид спорта. Одновременно с волнением, я испытываю гордость, что работаю с ним, мне довелось тренироваться с ним, стать его учеником. 

Что касается его соперника, Митрион - очень интересный спортсмен, яркий, не боится идти в размен, не боится открыто атаковать, действует нагло, без разведки. Его одна из сильных сторон - это неустрашимость и самоуверенность. Он идет напролом, неплохо держит удар, в левосторонней стойке для правши может быть неудобен. Обладает тяжелыми и разнообразными ударами ног. Его слабые стороны - низко опущенные руки, после атак простаивает, делает глубокие паузы. И я не сказал бы, что он превосходно борется в партере. 

Надеюсь, что Федор использует все свои сильные стороны: сильную борцовскую подготовку из разнообразного арсенала болевых и удушающих приемов, а также пушечные удары в стойке. Он рационален, всегда экономит силы для взрывных атак. В плане скоростно-силовых кондиций для тяжеловеса он очень быстрый.

Федор - само воплощение русского «пахаря», ему неважно, какая земля, которую нужно пахать.» - сказал Габдуллин 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Стецуренко: Чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победаАлександр Стецуренко: Чем лучше и сильнее соперник, тем дороже и приятнее победаИнтервью с российским бойцом из Саратова за несколько часов до его боя в Москве.«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за Россию«Бой с Емельяненко можем провести в Петербурге». Кто еще хочет биться за РоссиюНемца Штефана Пютца вдохновляют Арнольд Шварценеггер и паспорт гражданина России.Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утраМитрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.Все билеты на бой Емельяненко – Митрион проданыВсе билеты на бой российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и американца Мэтта Митриона реализованы, сообщает агентство ТАСС.Митрион оказался тяжелее Емельяненко на 9,5 килограмма (видео)В Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира Bellator 172, главным событием которого станет поединок российского тяжеловеса Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом.«Федор должен «ломать» Митриона в партере». Бойцы ММА – о бое Емельяненко«Федор должен «ломать» Митриона в партере». Бойцы ММА – о бое Емельяненко«Советский спорт» в один материал собрал комментарии российских бойцов смешанного стиля.Алексей Олейник: Навыки футболиста дают Митриону мощь и взрыв в поединке с ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который состоится 19 февраля в Сан-Хосе.Денис Гольцов: ЧР по боевому самбо зачастую оказывается сильнее чемпионатов мира и ЕвропыЧемпион мира, Европы и России по боевому самбо, чемпион лиги ACB Денис Гольцов примет участие в чемпионате России по боевому самбо, который пройдет 25-26 февраля.Петросян оказался тяжелее Пашпорина перед боем на турнире W5В академии бокса прошла официальная процедура взвешивания участников субботнего шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии W5 Артемом Пашпориным и легендой профессионального кикбоксинга итальянцем Джорджио Петросяном.Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаФедору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаДля того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.ВИДЕО ДНЯ: Емельяненко и Митрион провели дуэль взглядовРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко встретился лицом к лицу с американцем Мэттом Митрион, против которого ему предстоит провести бой на турнире Bellator.Дмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоДмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоСпортивный директор «Мира бокса» – о турнире W5 и боем Емельяненко – Митрион.«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»Федор Емельяненко пообщался с американскими журналистами.Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляетРоссийский боец Федор Емельяненко поделился ожиданиями в преддверии боя с Мэттом Митрионом.«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал что ждать от турнира W5.Марат Балаев: Если Федор не «вырубит» Митриона ударом, то в партере точно «сломает»Чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Рамазан Эмеев: Победа над Митрионом необходима Федору ЕмельяненкоЧемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев считает, что Федор Емельяненко досрочно победит Мэтта Митриона.Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыкамиРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
Главные новости
Санный спорт
Иванова одеражала победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане
Футбол
Жозе Моуринью: Не собираемся наплевательски относится к Кубку Англии, я уважаю этот турнир
Футбол
Аркадий Дворкович: Информационные всплески в виде фильма о российских фанатах были ожидаемы
Лыжный спорт
Устюгов занял третье место в спринте на Кубке мира
Футбол
«Фиорентина» отпустит Бернардески за 70 миллионов евро
Хоккей
Джо Уотсон: Не уверен, что Овечкину разрешат уехать на Олимпийские игры
Футбол
Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеру
Футбол
Скрипник отказался возглавить сборную Белоруссии
Футбол
Алханов покинул должность вице-президента «Терека»
Хоккей
ФХР и КХЛ провели совместное заседание дисциплинарной палаты по поводу смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске
все новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства