Радмир Габдуллин: Федор – само воплощение русского «пахаря»

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин - о поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.

«Об уникальности Федора сейчас, накануне его боя, можно говорить очень много. Его уникальность - в его внутреннем стержне, помимо того, что он он очень выносливый физически, его внутренний дух позволяет ему найти в себе силы, встать и переломить ход боя в свою пользу. При этом он живой, обычный человек, который показывает необычные результаты, которых добивается благодаря своему духу.

Я не хочу делать прогнозы на бой. В спорте всегда есть место случаю и фарту. Сейчас у меня есть волнение за своего друга и человека, который олицетворяет наш вид спорта. Одновременно с волнением, я испытываю гордость, что работаю с ним, мне довелось тренироваться с ним, стать его учеником.

Что касается его соперника, Митрион - очень интересный спортсмен, яркий, не боится идти в размен, не боится открыто атаковать, действует нагло, без разведки. Его одна из сильных сторон - это неустрашимость и самоуверенность. Он идет напролом, неплохо держит удар, в левосторонней стойке для правши может быть неудобен. Обладает тяжелыми и разнообразными ударами ног. Его слабые стороны - низко опущенные руки, после атак простаивает, делает глубокие паузы. И я не сказал бы, что он превосходно борется в партере.

Надеюсь, что Федор использует все свои сильные стороны: сильную борцовскую подготовку из разнообразного арсенала болевых и удушающих приемов, а также пушечные удары в стойке. Он рационален, всегда экономит силы для взрывных атак. В плане скоростно-силовых кондиций для тяжеловеса он очень быстрый.



Федор - само воплощение русского «пахаря», ему неважно, какая земля, которую нужно пахать.» - сказал Габдуллин