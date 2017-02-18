Дубль Михеева помог «Авангарду» обыграть «Барыс»
«Барыс» дома уступил «Авангарду» (1:3) в матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
У гостей отличились Илья Михеев (дважды) и Илья Зубов, у хозяев льда - Роман Старченко.
Казахстанский клуб завершил «регулярку» на пятом месте в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф встретится с «Трактором». Омичи заняли на Востоке вторую строчку, их соперник определится по результатам сегодняшних матчей.
Стартовые игры Кубка Гагарина пройдут в Челябинске и Омске 22 февраля.
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