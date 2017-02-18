Ветераны СКА обыграли ветеранов «Филадельфии» в выставочном матче
Ветераны СКА в выставочном матче обыграли ветеранов «Филадельфии» со счетом 6:3.
Голы в составе петербуржцев забили Гордиюк, Борисов, Гусев и Ротенберг, дубль на счету Сушинского. «Филадельфия» ответила точными бросками Карсона, Ч.Уотсона и Николишина.
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Напомним, 18 февраля СКА проведет матч против нижегородского «Торпедо». Встреча начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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