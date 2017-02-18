Иванова одеражала победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане
На этапе Кубка мира по санному спорту в Пхенчхане (Южная Корея) состоялись
соревнования женщин в одноместных санях. Победу одержала российская
спортсменка Татьяна Иванова.
Результат Ивановой – одна минута и 33,648
секунды. В тройку лучших также попали немки Натали Гейзенбергер и Юлия Таубитц.
Еще одна россиянка Екатерина Батурина заняла 12-е место.
Санный спорт
Кубок мира
Пхенчхан (Южная Корея)
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) 1.33,648
2. Натали Гейзенбергер (Германия) 1.33,694
3. Юлия Таубитц (Германия) 1.33,910
...12. Екатерина Батурина (Россия) 1.34,792
...17. Екатерина Катникова (Россия) 1.35,825
19. Виктория Демченко (Россия) 1.36,404
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