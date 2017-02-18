СКА – «Торпедо». Войнов сыграет в первом звене, Хохлачев – в третьем
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
В воротах сыграет Микко Коскинен. В запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Войнов - Зубарев, Ковальчук – Дацюк – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зуб – Рукавишников, Хохлачев – Коскиранта – Каблуков;
Четвертое звено: Рыков - Дергачев, Широков – Прохоркин – Барабанов.
Напомним, матч пройдет 18 февраля в Петербурге. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Торпедо - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Прохоркин 1:55 (1:0).
Место и дата
18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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