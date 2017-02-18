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Максим Максимов: Жду от сборной России победы в эстафете

Источник:  Р-СпортКомментарии

Экс-биатлонист сборной России Максим Максимов поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Он выразил надежду, что российская команда сможет выиграть гонку.

«Надеюсь, что наши ребята сегодня выступят успешно, и я жду от них победы. В любом случае, они достойны занять одно из призовых мест. По ходу сезона наши ребята, безусловно, доказали, что имеют право стать чемпионами мира - и Бабиков, и Цветков, и Шипулин занимали призовые места на этапах Кубка мира.

Но в эстафете многое зависит от того, кто и как справится с психологическим фактором на своем этапе. И завоевание сборной России медалей также будет замечательным результатом.  Думаю, что тренеры выставили боеспособный состав и расставят ребят по этапам так, как считают нужным для команды», - цитирует Максимова «Р-Спорт».

Мужская эстафета на чемпионате мира начнется сегодня в 16:45 по Москве. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.


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