Максим Максимов: Жду от сборной России победы в эстафете
Экс-биатлонист сборной России
Максим Максимов поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в
Хохфильцене (Австрия). Он выразил надежду, что российская команда сможет
выиграть гонку.
«Надеюсь, что наши ребята сегодня выступят успешно, и я жду от них победы. В любом случае, они достойны занять одно из призовых мест. По ходу сезона наши ребята, безусловно, доказали, что имеют право стать чемпионами мира - и Бабиков, и Цветков, и Шипулин занимали призовые места на этапах Кубка мира.
Но в эстафете многое
зависит от того, кто и как справится с психологическим фактором на своем этапе.
И завоевание сборной России медалей также будет замечательным результатом. Думаю, что тренеры выставили боеспособный состав
и расставят ребят по этапам так, как считают нужным для команды», - цитирует
Максимова «Р-Спорт».
Мужская эстафета на
чемпионате мира начнется сегодня в 16:45 по Москве. «Советский спорт» проведет
ее текстовую трансляцию.