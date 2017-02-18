Роман Широков: Два из трех наших клубов должны проходить в Лиге Европы дальше
Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил шансы трех российских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, в четверг в первых матчах 1/16 финала турнира «Краснодар» дома обыграл «Фенербахче» (1:0), «Ростов» на своем поле разгромил «Спарту» (4:0), а «Зенит» в гостях проиграл «Андерлехту» (0:2).
«Зенит» с бельгийцами всегда достаточно натужно играет, - сказал Широков. - «Краснодар» все-таки выиграл, поэтому какой-то задел есть. «Ростов» сыграл великолепно, с полным преимуществом. Два из трех наших клубов должны проходить дальше».
Ответные игры пройдут 22 и 23 февраля.
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