Сборная России вышла в финал «Кубка Легенд» благодаря хет-трикам Аленичева и Карпина
Сборная России вышла в финал
ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве. Во втором матче на турнире
россияне разгромили команду «Звезд футбола».
В составе сборной России по
хет-трику оформили Дмитрий Аленичев, Олег Корнаухов и Валерий Карпин. Сборная России выиграла
оба матча и вышла в финал, который пройдет в воскресенье.
В составе сборной России по хет-трику оформили Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин. Сборная России выиграла оба матча и вышла в финал, который пройдет в воскресенье.
«Кубок Легенд»
Москва (Россия)
Группа А. 2-й тур
Россия — Звезды футбола — 13:4
Голы: Карпин, 9, 36, 40. Аленичев, 12, 24, 28. Зырянов, 20, Корнаухов,
27, 39, 40. Алдонин, 34. Дафф, 37 (в свои ворота). Титов, 37 —
Меньдьета, 3. Дзамбротта, 9. Булыкин, 16. Дафф, 32.