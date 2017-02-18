Сборная России вышла в финал «Кубка Легенд» благодаря хет-трикам Аленичева и Карпина

Сборная России вышла в финал ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве. Во втором матче на турнире россияне разгромили команду «Звезд футбола».

В составе сборной России по хет-трику оформили Дмитрий Аленичев, Олег Корнаухов и Валерий Карпин. Сборная России выиграла оба матча и вышла в финал, который пройдет в воскресенье. Сборная России вышла в финал ветеранского турнира «Кубок Легенд» в Москве. Во втором матче на турнире россияне разгромили команду «Звезд футбола».

В составе сборной России по хет-трику оформили Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин. Сборная России выиграла оба матча и вышла в финал, который пройдет в воскресенье.

«Кубок Легенд»

Москва (Россия)

Группа А. 2-й тур

Россия — Звезды футбола — 13:4

Голы: Карпин, 9, 36, 40. Аленичев, 12, 24, 28. Зырянов, 20, Корнаухов, 27, 39, 40. Алдонин, 34. Дафф, 37 (в свои ворота). Титов, 37 — Меньдьета, 3. Дзамбротта, 9. Булыкин, 16. Дафф, 32.



