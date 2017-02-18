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Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень Конте

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

Напомним, Каррера был приглашен в тренерский штаб красно-белых перед началом сезона, а после ухода Дмитрия Аленичев возглавил команду. Специалист на протяжении многих лет работал в штабе нынешнего наставника «Челси» Антонио Конте сначала в «Ювентусе», а затем в сборной Италии.

«Он отличный парень и очень хорошо подготовленный тренер. Могу говорить о нем только лестные слова. Может ли он выйти на уровень Конте? Почему нет, он много работал с Антонио. Массимо - мой друг. Неделю назад мы встретились с ним в Риме, он рассказал, как ему работается и живется в России. Я приглашал его сюда (в Москву), но он, к сожалению, с командой на сборах. Рад за его успехи», - цитирует Ди Бьяджо ТАСС.



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