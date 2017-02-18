«Мордовия» обыграла «Тюмень» и вышла в полуфинал Кубка ФНЛ
В матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ саранская
«Мордовия» с минимальным счетом обыграла «Тюмень» (1:0).
В составе победителей единственный мяч забил Иван
Лукьянов.
Команда из Саранска с шестью очками заняла первое место в
группе С и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем группы D.
Напомним, в другом полуфинальном матче красноярский «Енисей»
встретится с московским «Чертаново».
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