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«Мордовия» обыграла «Тюмень» и вышла в полуфинал Кубка ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ саранская «Мордовия» с минимальным счетом обыграла «Тюмень» (1:0).

В составе победителей единственный мяч забил Иван Лукьянов.

Команда из Саранска с шестью очками заняла первое место в группе С и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем группы D.

Напомним, в другом полуфинальном матче красноярский «Енисей» встретится с московским «Чертаново».

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