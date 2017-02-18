«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику Гамейро
Хихонский «Спортинг» дома уступил «Атлетико» (1:4) в 23-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличился Серхио Альварес (49-я минута), у гостей - Янник Феррейра-Карраско (46-я) и Кевин Гамейро (80-я, 81-я и 85-я).
Мадридский клуб с 45 очками остался на четвертом месте, хихонцы с 16 баллами на данный момент - на 18-й строчке.
В следующем туре «Спортинг» 26 февраля примет «Сельту», а «Атлетико» в тот же день сыграет дома с «Барселоной».
Матч
Спортинг - Атлетико - 1:4 (0:0)
Голы
Карраско 46 (0:1). Альварес 49 (1:1). Гамейро 80 (1:2). Гамейро 82 (1:3). Гамейро 85 (1:4).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Лильо, Дуглас, Мере, Канелья, Аморебьета, Весга, Гомес (Чоп, 84), Альварес, Бургуи (Родригес, 84), Траоре (Кастро, 76)
Атлетико: Мойя, Савич, Врсалько, Луис, Эрнандес Л., Габи, Коке, Карраско (Парти, 68), Корреа (Сауль, 62), Гризманн, Торрес (Гамейро, 62)
Предупреждения:
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
18 февраля 15:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция