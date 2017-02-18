«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику Гамейро

читайте также

Примера. 23-й тур. «Спортинг» - «Атлетико», «Реал» – «Эспаньол» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

Отаменди может заменить Пепе в «Реале» Мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Николасом Отаменди. В нем они видят замену для португальца Пепе, который может покинуть клуб.

Гендиректор «Днепра»: Вариант с возвращением Зозули в наш клуб не исключен Гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули.

Зинедин Зидан: Бэйл готов сыграть несколько минут с «Эспаньолом» Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл восстановился после травмы и может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.

Месси попросил Гвардиолу вернуться в «Барселону» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заинтересован в том, чтобы бывший главный тренер команды Хосеп Гвардиола вернулся в каталонский клуб. Об этом сообщает британская The Sun.

Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.

Дисквалификация Суареса на финал Кубка Испании оставлена в силе Апелляционный комитет Королевского испанского футбольного союза не удовлетворил просьбу «Барселоны» об отмене второй желтой карточки форварда Луиса Суареса, полученной в ответном матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1).

Паулу Фонсека: Если бы «Шахтер» забил второй гол, игра стала бы более открытой Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:0) на стадионе «Балайдос» в Виго.

Тренер «Днепра»: Были бы рады видеть Зозулю в команде Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Романа Зозули.

Игорь Беланов: То, что Месси и Роналду все время получают «Золотые мячи», идет в минус другим европейским чемпионатам Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов сказал, что из европейских чемпионатов он предпочитает испанский.

Хорхе Сампаоли – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Основным кандидатом на должность нового главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Луиса Энрике считается Хорхе Сампаоли, сообщает The Telegraph.

В «Барселоне» задумались о целесообразности продления контракта с Энрике Как сообщает AS, в руководстве «Барселоны» задумались о смене главного тренера.

Педро: Когда приезжаю в сборную Испании, остро ощущаю разницу между АПЛ и Примерой Полузащитник «Челси» Педро Родригес, переехавший в лондонский клуб из «Барселоны» в 2014 году, оценил свое положение в стане «синих», а также сравнил АПЛ с испанской Примерой.

«Реал» нашел замену Пепе в «Манчестер Сити» Как сообщает TyCSports, мадридский «Реал» начал поиски замены Пепе, который, как ожидается, перейдет грядущим летом в китайский клуб.

Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4), а также оценил игру экс-полузащитника «сливочных» Анхеля Ди Марии, который оформил в этой встрече дубль.

Хамес Родригес: Зидан? Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говорить Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес после окончания матча с «Наполи» оценил свое положение в испанском клубе, а также рассказал об отношениях с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

Роман Зозуля: Если есть возможность вернуться в «Днепр», готов идти туда пешком Нападающий «Бетиса» и сборной Украины Роман Зозуля заявил о своем желании вернуться в «Днепр».

Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в Париже Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенное Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».