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OG стала чемпионом Elimination Mode 3.0

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Команда OG стала двукратным победителем онлайн-турнира Elimination Mode 3.0.

В финальном матче OG переиграла коллектив compLexity Gaming со счетом 3:1 и заработала 12 000 долларов. compLexity Gaming достанется 8 000 долларов.

Elimination Mode 3.0 проходил с 11 по 17 февраля. Призовой фонд турнира составил 25 000 долларов.

Напомним, что OG побеждала в прошлом сезоне Elimination Mode, обыграв в финале Evil Geniuses со счетом 3:2.

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