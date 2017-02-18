Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 1Сибирь
Хоккей  ЦСКА1 : 0Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА1 : 0Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»

Источник:  ФК «Сочи»Комментарии

Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».

33-летний игрок обороны в первой половине сезона играл в «Арсенале», но не провел ни одного матча премьер-лиге. На счету Калешина только две игры в первенстве молодежных команд.

«Футбольный клуб «Сочи» рад приветствовать Игоря в своих рядах и рассчитывает, что его опыт выступлений на самом высоком уровне поможет «орлам» добиться поставленных целей!», – говорится на официальном сайте «орлов».

Ранее генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов объявил о расторжении контракта с Калешиным и еще семью игроками.

Калешин выступал за «Арсенал» с 2013 года и дважды выходил с командой в премьер-лигу. До этого он играл в «Дружбе», «Ладе», «Волгаре-Газпроме», «Черноморце» и «Тюмени».

Добавим, что «Сочи» занимает седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара Алханова«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара АлхановаОтправленный в отставку с поста вице-президент «Терека» Хайдар Алханов запомнился не только работой в клубе, но и огненными высказываниями.Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень КонтеБывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.В «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухиВ «Ростов» приедет еще один иранец? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Защитник «Ростова» Скопинцев находится в расположении «Балтики»Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев находится в расположении «Балтики» на кипрском сборе.Роман Широков: Не думаю, что получу достойное предложение возобновить карьеруБывший капитан сборной России по футболу Роман Широков считает, что не получит достойного предложения о возобновлении игровой карьеры.Алханов покинул должность вице-президента «Терека»В руководстве «Терека» произошли изменения.«Крылья Советов» намерены приобрести еще одного нападающегоВице-президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб планирует приобрести еще одного форварда.Анри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалАнри Хагуш: Овчинников даже здороваться со спартаковцами запрещалВ интервью «ССФ» 30-летний футболист вспоминает о Дель Пьеро, Гончаренко, Кебе, Бердыеве и сильном мотиваторе Овчинникове.Нобель Арустамян: Бассогог, похоже, не перейдет в «Локомотив». Китайцы перебьют их предложениеКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией об интересе «Локомотива» к нападающему датского «Ольборга» Кристиану Бассогогу. Он отметил, что у форварда есть предложение из Китая.«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Фрайбурга»Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Fanatik.Андрей Будогосский: Инспекторы РФПЛ смогут получать до 35 тысяч рублей за матчИнспектор, обслуживающий матчи РФПЛ, теперь вместо 15 тысяч рублей за матч сможет получать 35 тысяч, сообщил агентству «Р-Спорт» руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.Александр Кержаков: В детстве на меня много кричалиАлександр Кержаков: В детстве на меня много кричали«Советский спорт» продолжает публиковать фрагменты воспоминаний Александра Кержакова из его книги «Лучший».Потеря «Спартака», спарринги «Локо» и рефлексия «Зенита». Обзор сборов (видео)Потеря «Спартака», спарринги «Локо» и рефлексия «Зенита». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Дмитрий Аленичев: Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели, но негатива я не ощущалБывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, были ли в клубе люди, которые не желали успеха его штабу.«Спартак» интересуется нападающим белградского «Партизана»Нападающий «Партизана» Урош Джюрджевич может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Спортски Журнал».РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроковС казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС.«Локомотив» сделал предложение защитнику сборной ЧилиМосковский «Локомотив» сделал предложение чилийскому клубу «Универсидад Католика» по покупке защитника Гильерме Марипана, об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.Иранский полузащитник Шекари близок к переходу в «Ростов»Полузащитник иранского клуба «Зоб Ахан» Реза Шекари в ближайшее время станет игроком «Ростова». Об этом сообщает агентство Tasnim News.Сандро Цвейба: «Крылья» – это новый вызов, новая ступень в моей спортивной карьереНовичок «Крыльев Советов» Сандро Цвейба рассказал о своем переходе в самарскую команду.
Главные новости
Биатлон
Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета. Онлайн
Футбол
Китай намерен провести чемпионат мира не ранее 2030 года
Хоккей
СКА – «Торпедо». Онлайн
Футбол
Дмитрий Аленичев: Думал, что «Зенит» не проиграет в Брюсселе
Футбол
«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику Гамейро
MMA
Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»
Футбол
Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень Конте
Футбол
Сборная России вышла в финал «Кубка Легенд» благодаря хет-трикам Аленичева и Карпина
Футбол
Роман Широков: Два из трех наших клубов должны проходить в Лиге Европы дальше
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Сочи
Сочикалендарьстатистика
Игорь Калешин
Игорь Калешинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы