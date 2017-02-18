Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»

Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».

33-летний игрок обороны в первой половине сезона играл в «Арсенале», но не провел ни одного матча премьер-лиге. На счету Калешина только две игры в первенстве молодежных команд.

«Футбольный клуб «Сочи» рад приветствовать Игоря в своих рядах и рассчитывает, что его опыт выступлений на самом высоком уровне поможет «орлам» добиться поставленных целей!», – говорится на официальном сайте «орлов».

Ранее генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов объявил о расторжении контракта с Калешиным и еще семью игроками.

Калешин выступал за «Арсенал» с 2013 года и дважды выходил с командой в премьер-лигу. До этого он играл в «Дружбе», «Ладе», «Волгаре-Газпроме», «Черноморце» и «Тюмени».

Добавим, что «Сочи» занимает седьмое место в зоне «Юг» ПФЛ.

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