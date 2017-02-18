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«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Ладу» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Сами Леписте, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш, а у гостей шайбы забросили Денис Зернов и Станислав Бочаров.

Стоит отметить, по итогам первого (0:1) и второго (1:2) периода уфимцы уступали в одну шайбу. 

Команда из Уфы по итогам «регулярки» заняла шестое место в Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Артиса Аболса расположились на 14-й строчке, также на «Востоке».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Зернов (Белоусов, Сотниекс), 10:03 (0:1). Лепистё (Григоренко), 25:39 (1:1). Бочаров (Комаров), 29:15 (1:2). Майоров 34:57 (2:2). Гареев (Воробьёв М., M. Kotlyarevsky), 45:28 (3:2). Куляш 59:42 (4:2).

Место и дата

18 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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