«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»
В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават
Юлаев» на домашнем льду обыграл «Ладу» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Сами Леписте, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш, а у гостей шайбы забросили Денис Зернов и Станислав Бочаров.
Стоит отметить, по итогам первого (0:1) и второго (1:2) периода уфимцы уступали в одну шайбу.
Команда из Уфы по итогам «регулярки» заняла шестое место в Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Артиса Аболса расположились на 14-й строчке, также на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы:
Зернов (Белоусов, Сотниекс), 10:03 (0:1). Лепистё (Григоренко), 25:39 (1:1). Бочаров (Комаров), 29:15 (1:2). Майоров 34:57 (2:2). Гареев (Воробьёв М., M. Kotlyarevsky), 45:28 (3:2). Куляш 59:42 (4:2).
Место и дата
18 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция