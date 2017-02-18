«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Ладу» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Сами Леписте, Максим Майоров, Станислав Гареев и Денис Куляш, а у гостей шайбы забросили Денис Зернов и Станислав Бочаров.

Стоит отметить, по итогам первого (0:1) и второго (1:2) периода уфимцы уступали в одну шайбу.

Команда из Уфы по итогам «регулярки» заняла шестое место в Восточной конференции и в плей-офф сыграет с «Ак Барсом», а подопечные Артиса Аболса расположились на 14-й строчке, также на «Востоке».

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