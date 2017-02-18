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Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Они встретятся на вечере Bellator в Сан-Хосе 19 февраля.

Большинство проголосовавших (32,3%, или 2852 человека) считает, что Емельяненко победит нокаутом.

29,4% (2594) читателей уверены, что россиянин возьмет верх, но сделает это болевым/удушающим приемом.

В победу Митриона нокаутом верят 11,1% (982).

Полные результаты голосования - ЗДЕСЬ

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