Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом
«Советский спорт» подвел итоги голосования среди читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится поединок между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.
Они встретятся на вечере Bellator в Сан-Хосе 19 февраля.
Большинство проголосовавших (32,3%, или 2852 человека) считает, что Емельяненко победит нокаутом.
29,4% (2594) читателей уверены, что россиянин возьмет верх, но сделает это болевым/удушающим приемом.
В победу Митриона нокаутом верят 11,1% (982).
Полные результаты голосования - ЗДЕСЬ
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