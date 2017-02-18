Дмитрий Аленичев: Думал, что «Зенит» не проиграет в Брюсселе

Бывший главный тренер «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о шансах «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

«Ростов», к сожалению, не посмотрел. Неожиданный результат матча «Андерлехт» – «Зенит», думал, что «Зенит», по крайней мере, там не проиграет. Но я верю, что они смогут отыграть два гола, и все три российские команды пройдут дальше», – приводит ТАСС слова Аленичева.

Напомним, в четверг «Ростов» дома разгромил «Спарту» (4:0), «Краснодар» также на своем поле победил «Фенербахче» (1:0), а «Зенит» проиграл в гостях «Андерлехту» (0:2).

Ответные матчи пройдут на следующей неделе: «Краснодар» сыграет в Стамбуле 22 февраля, а «Зенит» и «Ростов» проведут свои матчи на следующий день.