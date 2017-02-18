Китай намерен провести чемпионат мира не ранее 2030 года

Китай планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2030-2034 годах. Об этом сообщил сенатор Китайской народной республики Чжай Чжихай.

«Чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира, нужно соответствовать уровню мундиаля. Необходимо подтянуться до этого уровня, поскольку если мы будем подавать заявку, то будем рассчитывать на победу. Хотим участвовать, только чтобы наша заявка выиграла. Так что самое раннее – это 2030-2034-ые годы», – приводит «Р-Спорт».

Напомним, сборная Китая участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира один раз – в 2002 года, когда проиграла все три матча группового этапа с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0-9.

Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а через четыре года турнир примет Катар.