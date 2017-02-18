Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 1Сибирь
Хоккей  ЦСКА1 : 0Спартак
Футбол  Боруссия- : -Вольфсбург
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА1 : 0Торпедо
Футбол  Реал- : -Эспаньол
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китай намерен провести чемпионат мира не ранее 2030 года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Китай планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2030-2034 годах. Об этом сообщил сенатор Китайской народной республики Чжай Чжихай.

«Чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира, нужно соответствовать уровню мундиаля. Необходимо подтянуться до этого уровня, поскольку если мы будем подавать заявку, то будем рассчитывать на победу. Хотим участвовать, только чтобы наша заявка выиграла. Так что самое раннее – это 2030-2034-ые годы», – приводит «Р-Спорт».

Напомним, сборная Китая участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира один раз – в 2002 года, когда проиграла все три матча группового этапа с общей разницей забитых и пропущенных мячей 0-9.

Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а через четыре года турнир примет Катар.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аргентина и Уругвай хотят подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030Аргентина и Уругвай хотят подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030, сообщает Reuters.Дэвид Гилл: Если все будет честно, то Англия подаст заявку на проведение ЧМ-2030Вице-председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) и вице-президент ФИФА Дэвид Гилл рассказал, что необходимо английской стороне для подачи заявки на чемпионат мира 2030 года, сообщает The Times.Чемпионат мира по футболу-2030 могут принять Чили и УругвайПрезидент Федерации футбола Чили Сержио Хадуэ объявил о намерении латиноамериканской страны побороться за право проведения ЧМ-2030.Йозеф Блаттер: В организации ЧМ-2030 Уругваю готова помочь АргентинаПрезидент ФИФА заявил, что чемпионат мира 2030 года может пройти в двух странахЙозеф Блаттер: Обсуждается вариант проведения Чемпионата мира-2030 в Уругвае и АргентинеПрезидент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о планах на один из следующих мировых первенств.Аргентина и Уругвай хотят вместе провести чемпионат мира по футболу-2030Аргентина и Уругвай собираются подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030, сообщает Associated Press.Чемпионат мира 2030-го года может пройти в 10-ти странахЧемпионат мира по футболу 2030-го года может пройти одновременно в десяти странах.Уругвай и Аргентина хотят провести вместе ЧМ-2030Президент ФИФА Зепп Блаттер подтвердил, что Уругвай и Аргентина заинтересованы в том, чтобы совместно провести чемпионат мира 2030 года, который отметит собой юбилей — сто лет мировым первенствам (первый мундиаль прошел в Уругвае в 1930 году).
Главные новости
Биатлон
Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета. Онлайн
Футбол
Китай намерен провести чемпионат мира не ранее 2030 года
Хоккей
СКА – «Торпедо». Онлайн
Футбол
Дмитрий Аленичев: Думал, что «Зенит» не проиграет в Брюсселе
Футбол
«Атлетико» разгромил «Спортинг» благодаря хет-трику Гамейро
MMA
Читатели «Советского спорта» уверены в победе Емельяненко над Митрионом
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» и сыграет в плей-офф с «Ак Барсом»
Футбол
Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень Конте
Футбол
Сборная России вышла в финал «Кубка Легенд» благодаря хет-трикам Аленичева и Карпина
Футбол
Роман Широков: Два из трех наших клубов должны проходить в Лиге Европы дальше
все новости