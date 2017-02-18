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Лямин и Красильников – победители турнира по пляжному волейболу в Иране

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу на турнире категории «Три звезды» Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел в Иране.

В решающем матче спортсмены обыграли представителей Польши Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счетом 2:1.

Третье место досталось еще одной паре из России, Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, которые в «утешительном» финале одержали победу над немцами Лоренцом Шуманном и Юлиусом Толе – 2:1.

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