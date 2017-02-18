Лямин и Красильников – победители турнира по пляжному волейболу в Иране
Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали
победу на турнире категории «Три звезды» Мирового тура по пляжному
волейболу, который прошел в Иране.
В решающем матче спортсмены обыграли представителей Польши
Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счетом 2:1.
Третье место досталось еще одной паре из России, Олег
Стояновский и Артем Ярзуткин, которые в «утешительном» финале
одержали победу над немцами Лоренцом Шуманном и Юлиусом Толе – 2:1.
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