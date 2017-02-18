«Сибирь» пропустила в плей-офф «Куньлунь» и «Адмирал»
«Автомобилист» дома уступил «Сибири» (1:2 Б.) в матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Однако команде из Новосибирска не хватило двух очков, чтобы пробиться в плей-офф.
Спор за последние две путевки в плей-офф в Восточной конференции она проиграла «Куньлуню» и «Адмиралу», оставшись на девятом месте. У «Сибири» стало 83 очка. Столько же на данный момент в активе ее конкурентов, но китайский клуб и дальневосточники имеют преимущество по дополнительным показателям.
«Куньлунь» в эти минуты играет на выезде с московским «Динамо», а «Адмирал» встречается в гостях с «Витязем». От исхода этих противостояний будет зависеть, на кого китайская команда и дальневосточники попадут в первом раунде Кубка Гагарина - магнитогорский Металлург» или «Авангард».
Матч
Автомобилист - Сибирь - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Миловзоров (Шалунов), 34:35 (0:1). Голышев 47:57 (1:1).
Победный буллит:
Санников - 1:2.
Место и дата
18 февраля 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция