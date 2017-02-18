«Сибирь» пропустила в плей-офф «Куньлунь» и «Адмирал»

«Автомобилист» дома уступил «Сибири» (1:2 Б.) в матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Однако команде из Новосибирска не хватило двух очков, чтобы пробиться в плей-офф.

Спор за последние две путевки в плей-офф в Восточной конференции она проиграла «Куньлуню» и «Адмиралу», оставшись на девятом месте. У «Сибири» стало 83 очка. Столько же на данный момент в активе ее конкурентов, но китайский клуб и дальневосточники имеют преимущество по дополнительным показателям.

«Куньлунь» в эти минуты играет на выезде с московским «Динамо», а «Адмирал» встречается в гостях с «Витязем». От исхода этих противостояний будет зависеть, на кого китайская команда и дальневосточники попадут в первом раунде Кубка Гагарина - магнитогорский Металлург» или «Авангард».



