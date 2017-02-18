Рой Джонс: Я думаю, что это мой последний год в боксе

Известный боксер Рой Джонс-младший, который является гражданином США и России, заявил, что в нынешнем году завершит карьеру.

«Да, я думаю, что это мой последний год в боксе, и я говорю об этом не первый раз. Хотя, в таком возрасте, вы никогда не знаете, какой из поединков будет вашим последним», - цитирует Джонса Boxingscene.

Напомним, 48-летний боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе. Он одержал победу в поединке с канадцем Бобби Ганном техническим нокаутом в восьмом раунде.