Рой Джонс: Я думаю, что это мой последний год в боксе
Известный боксер Рой Джонс-младший, который является
гражданином США и России, заявил, что в нынешнем году завершит карьеру.
«Да, я думаю, что
это мой последний год в боксе, и я говорю об этом не первый раз. Хотя, в таком
возрасте, вы никогда не знаете, какой из поединков будет вашим последним», -
цитирует Джонса Boxingscene.
Напомним, 48-летний боксер завоевал титул чемпиона мира по
версии WBF в первом тяжелом весе. Он одержал победу в поединке с канадцем Бобби
Ганном техническим нокаутом в восьмом раунде.
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