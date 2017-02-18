Бывший защитник «Кубани» вернулся в «Шапекоэнсе»

Защитник «Кубани» Аподи продолжит карьеру в «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году.

Аподи перешел в «Кубань» год назад, подписав с клубом из Краснодара контракт на 2,5 года, однако после вылета команды из премьер-лиги бразилец вернулся на родину и провел полгода в аренде в «Спорт Ресифи». На этой неделе стало известно о том, что защитник договорился с «Кубанью» о расторжении контракта и вернулся в «Шапекоэнсе» в статусе свободного агента.

«Для меня привилегия – надевать эту футболку, – сказал 30-летний бразилец. – Я очень рад. Это возможность быть ближе к людям, которые меня любят, и друзьям, которых мы потеряли. Трудно приходить сюда и не думать об этом, не говорить об этом. Я играл с большинством игроков, которые погибли. И моя задача – помочь команде выстроиться заново».

В 2015 году Аподи провел за команду 53 матча и забил четыре гола.

Напомним, в ноябре прошлого года «Шапекоэнсе» попал в авиакатастрофу.

Сейчас «Шапекоэнсе» выступает в чемпионате штата Катариненсе и после пяти туров занимает четвертое место.

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