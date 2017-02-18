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«Ленинградка» проиграла на тай-брейке «Уралочке-НТМК» и не попала в плей-офф Суперлиги

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Ленинградка» в матче заключительного, 18-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд потерпела поражение на выезде от «Уралочки-НТМК» в пяти сетах.

Счет встречи по партиям - 22:25, 23:25, 25:22, 25:14, 15:17. Матч проходил в Нижнем Тагиле.

По итогам предварительного этапа «Уралочка» заняла третье место, в ее активе 36 очков. «Ленинградка» финишировала на девятой позиции и не пробилась в 1/4 финала. Петербургская команда набрала в 18 играх 14 очков.

Напомним, четвертьфиналы в женской Суперлиге стартуют 25 февраля. Серии продлятся до двух побед. «Уралочка» в первом раунде плей-офф встретится с «Заречьем-Одинцово», которое заняло шестую позицию.

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