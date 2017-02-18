Клуб пятого дивизиона Англии обыграл «Бернли» в 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн Сити»,
выступающий в пятом по силе дивизионе страны, обыграл «Бернли» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе победителей забил защитник Шон
Реджетт.
Соперник «Линкольна» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.
Кубок Англии
1/8 финала
«Бернли» – «Линкольн Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Реджетт, 89
«Бернли»:Хитон, Кин, Фланаган, Тарковски, Дариква, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Воукс (Барнс, 73), Грэй.
«Линкольн Сити»: Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Пауэр, Хоукридж (Уорд, 81), Вудъярд, Арнольд, Рид (Маккомб, 90), Малдун (Саутуэлл, 64).
Предупреждения: Пауэр (17), Бартон (70), Вуд (70), Барнс (90).
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