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Клуб пятого дивизиона Англии обыграл «Бернли» в 1/8 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Линкольн Сити», выступающий в пятом по силе дивизионе страны, обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе победителей забил защитник Шон Реджетт.

Соперник «Линкольна» по четвертьфиналу турнира станет известен позднее.

Кубок Англии
1/8 финала 

«Бернли» – «Линкольн Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Реджетт, 89
«Бернли»:Хитон, Кин, Фланаган, Тарковски, Дариква, Арфилд, Бартон, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Воукс (Барнс, 73), Грэй.
«Линкольн Сити»: Фарман, Хэберхэм, Реджетт, Уотерфолл, Вуд, Пауэр, Хоукридж (Уорд, 81), Вудъярд, Арнольд, Рид (Маккомб, 90), Малдун (Саутуэлл, 64).
Предупреждения: Пауэр (17), Бартон (70), Вуд (70), Барнс (90).

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